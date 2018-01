Comencen les obres de renovació i millora del carrer Pallaresos de Constantí

Els treballs tenen un cost de 137.674,35 euros i un termini d’execució de tres mesos

Les obres del carrer Pallaresos de Constantí s’han iniciat aquesta setmana amb l’objectiu de renovar i millorar aquesta via. El pressupost del projecte és de 113.780,46 euros sense IVA, 137.674,35 € IVA inclòs. El termini d’execució de les obres serà d’aproximadament uns tres mesos.Aquestes obres es duen a terme per tal de renovar el carrer degut al seu estat de deteriorament. Els treballs consistiran en la renovació de la xarxa d'aigua, la xarxa de clavegueram i els paviments del carrer.Amb aquesta actuació, l’Ajuntament vol donar un nou aspecte modernitzat al carrer, així com millorar la seva accessibilitat. L’àmbit del projecte comprèn entre la cantonada del carrer Major amb el propi carrer Pallaresos, fins a un tram abans d’arribar al carrer Jaume I.