Retroben una falguera en perill d'extinció al parc natural del Montsant prop de 90 anys després

Els experts donaven per extingida la llengua de cérvol després de l'última citació sobre la seva presència a la zona per part del doctor Prudenci Seró

Actualitzada 25/01/2018 a les 13:52

Una espècie de falguera en perill d'extinció que es donava per desapareguda al parc natural del Montsant ha estat retrobada gairebé 90 anys després de la seva última citació a la zona. Es tracta de la coneguda vulgarment com a llengua de cérvol (Asplenium sagittatum), localitzada per primer cop pel doctor Prudenci Seró, natural de Cabacés, que la va citar a la boca d'un avenc l'any 1929. En els treballs exhaustius que experts com els doctors Molero (1976) i Pascual (2007) van efectuar no va poder ser localitzada. Tampoc els censos d'aquesta planta entre 2009 i 2014 per part del parc natural van tenir un resultat positiu. Va ser, finalment, aquest 2014, 85 anys després de la primera citació, quan Roger Pascual –amb arrels a la Vilella Baixa- la va tornar localitzar a la boca del mateix avenc, fins al qual va ser guiat per Josep Ramon Miró. La llengua de cérvol, d'acord amb la legislació catalana, requereix ara un pla de recuperació com a espècie amenaçada.La troballa s'ha publicat al butlletí de la Institució Catalana de la Història Natural, editat recentment i que inclou 29 nous tàxons i altres dades florístiques d'interès per al massís del Montsant aportades pel mateix Pascual. Tot plegat eleva fins a 1.305 el nombre de tàxons de flora vascular al parc natural, convertint-se en una de les zones de major biodiversitat de Catalunya.