La Festa Major de Vila-seca engega la recta final

Els actes més esperats són la Cercabirra, la Trobada de Gegants i el concert de Txarango

Actualitzada 25/01/2018 a les 16:13

Aquest cap de setmana Vila-seca posarà el punt i final a la seva Festa Major d’Hivern de Sant Antoni, que va començar el passat 16 de gener. Una de les cites més esperades pels vilasecans és el concert que farà Txarango, el dissabte 27 a les 22.30 hores al Pavelló Municipal.El divendres per la tarda, a les 17.30 hores, tindrà lloc la XXXVII Cursa Atlètica de Sant Antoni i la XXI Milla Local pels carrers del Barri Colomí, la qual sempre compta amb molta participació. La Gran Gala de Dansa a la carpa de l’Envelat també es farà a la tarda.Per al dissabte, hi haurà la IX Trobada dels Amics dels Gegants i Grallers de Vila-seca que faran la cercavila pels carrers de la ciutat. Aquesta donarà pas a una de les cites més esperades pel jovent, la Cercabirra amenitzada per la Txaranga Band Tocats. A la tarda, a les 20 hores, hi haurà la carretillada del Ball de Diables i més tard, a les 22.30 hores, Txarango iniciarà el seu concert, el qual ja ha esgotat les entrades des de fa dies. Dues hores abans, a les 20.30, el grup oferirà una actuació en suport dels presos polítics a l'exterior del Pavelló d'Esports.El diumenge, al matí, hi haurà els últims actes de la Festa Major amb la cercavila dels Gegants i Grallers i la seva ballada final.