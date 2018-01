L'atur augmenta de 9.600 persones el quart trimestre a Tarragona i la taxa puja fins al 15,92%

El mercat laboral de les comarques tarragonines destrueix 8.900 llocs de treball en l'últim trimestre de l'any

Actualitzada 25/01/2018 a les 13:47

El nombre de persones sense feina en el quart trimestre del 2017 es va situar a Tarragona en 62.300 persones, cosa que suposa 9.600 aturats més que el tercer trimestre, el 18,22% més, i 3.400 persones menys que al desembre del 2016, el 5,18% menys, segons l'Enquesta de la Població Activa (EPA). La taxa d'atur augmenta fins el 15,92%, la més alta de Catalunya, i 2,42 punts per sobre de la registrada en el tercer trimestre i 1,49 punts més en termes anuals. El nombre d'ocupats a Tarragona es va situar el quart trimestre en 329.000 persones, 8.900 treballadors menys que el tercer trimestre, el 2,63% menys, i 17.300 nous llocs de treball en l'últim any, el 5,55% més.Per sectors, l'ocupació a Tarragona creix a l'agricultura i la indústria i baixa a la construcció i els serveis. Les empreses del sector industrial a Tarragona han estat les més actives en creació d'ocupació, amb la creació de 2.600 nous llocs de treball en relació amb el tercer trimestre, el 4,44% més, i 3.200 ocupats més en relació amb desembre del 2016, el 5,52% més.El sector agrari ha estat el segon sector més actiu en creació d'ocupació en el quart trimestre a Tarragona. Així, entre setembre i desembre s'han creat 1.000 nous llocs de treball, el 7,04% més. En termes anuals, el cens laboral agrari de Tarragona s'ha reduït de 3.000 treballadors, el 16,48% menys.El sector de la construcció s'ha mantingut en xifres similars a les del tercer trimestre. En termes anuals, el sector de la construcció de Tarragona ha augmentat de 5.700 persones en l'últim any, el 27,14% més.Finalment, les empreses del sector serveis han vist com es reduïa el nombre de treballadors ocupats en el quart trimestre de 12.500 persones, el 5,24% menys. En termes anuals, però, el cens laboral del sector serveis a Tarragona registra un increment d'11.300 treballadors, el 5,27% més.