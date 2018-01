Detingut un veí de Reus per robar a set masies rurals en un cap de setmana a Vila-seca

A més de sostraure objectes, l’arrestat també ha provocat nombrosos danys, en algun cas inclús foradant el sostre

Actualitzada 25/01/2018 a les 13:39

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 41 anys, nacionalitat espanyola i veí de Reus com a presumpte autor de set robatoris en força a masies rurals de Vila-seca. Tots els robatoris es van produir en un mateix cap de setmana i l’arrestat, a més d’endur-se objectes, també va provocar nombrosos danys.La investigació es va iniciar aquest dilluns arran de la denúncia del propietari d’un mas situat a Vila-seca, on es va produir un robatori amb força. El lladre va forçar la finestra de l’edificació i també la porta del magatzem.A partir d’aquest fet, els investigadors van fer gestions i van comprovar que entre el 19 i el 21 de gener s’havien produït set fets similars, quatre en magatzem rurals i tres en masies rurals de segona residència. Per accedir a l’interior dels immobles, el lladre trencava la porta principal o la finestra i, en algun cas, va foradar el sostre. Un cop a l’interior, sostreia aliments, electrodomèstics i eines, tot i que en més d’una ocasió no es va endur res.Tots els robatoris s’havien produït a la mateixa zona i amb un modus operandi similar. Amb la informació aportada per les víctimes, les inspeccions policials i, gràcies a diverses gestions d’investigació, els mossos van poder identificar el presumpte autor dels fets.El detingut, que amb aquesta acumula quatre detencions, passarà a disposició judicial durant les properes hores davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.