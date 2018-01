Desconcert entre l'oposició per la incertesa sobre els plans ferroviaris a Salou

Alexandre Boquet (ERC) lamenta que Granados, davant la seva pregunta al ple, respongui «allò li agradaria a tots» i no el que «realment pot passar»

Actualitzada 24/01/2018 a les 21:26

«Volem saber què passarà a Salou, quina connectivitat ferroviària tindrà (un cop es desmantellin les actuals vies de tren i entri en marxa el nou Corredor Mediterrani)». D’aquesta manera interpel·lava ahir el portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Salou, Alexandre Boquet, a l’equip de govern en el torn de precs i preguntes del plenari que es va celebrar ahir al migdia sobre la incertesa que han provocat els plans del Ministeri de Foment sobre el territori.«Tenim la percepció que quedarem despenjats del tràfic ferroviari», afegia el líder republicà. La resposta que va obtenir de l’alcalde de Salou, Pere Granados, no va esvair els dubtes dels republicans que, en declaracions a Diari Més, reconeixien que «una cosa és el que voldríem tots i altra cosa el que realment sembla que pot passar». I és que Granados va assegurar haver parlat amb el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, durant la visita que va fer el ministre d’Esports, Íñigo Méndez de Vigo a Tarragona, el passat dimarts. «Li vam dir a Millo que els alcaldes hem demanat una reunió amb el Ministeri de Foment per tractar el tema que afecta el territori. I Millo ens va dir que era preferible que ell truqués per fer venir al secretari d’Estat aquí», va respondre Granados durant el ple sobre les gestions fetes pel consistori. D’altra banda, l’alcalde va voler tranquil·litzar els grups de l’oposició assegurant que la Generalitat –a través del secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font– ha garantit que «Salou tindrà servei de rodalies. El 90 per cent dels viatgers van a Barcelona», deia Granados.Com sigui, que la resposta de l’alcalde no ha satisfet els republicans. «Pel que sabem, el municipi de Salou quedarà molt desconnectat, l’equip de Govern respon el que li agradaria, però quan veus com s’està desenvolupant tot tècnicament i com respiren a Madrid, això no ens quadra. Cal que se li expliqui a la gent quines freqüències de tren tindrà Salou quan es posi en marxa el nou Corredor Mediterrani. Sabem que la ciutat de Tarragona també es veurà molt perjudicada i, per tant, cal saber quins trens vindran al cul de sac que serà l’estació de PortAventura i quins ens sortiran», deia Bouquet en declaracions a Diari Més.Per la seva banda, la regidora de Ciutadans, Reyes Pino ha recordat que el seu grup va registrar una pregunta a l’Ajuntament, «perquè el que volem saber són els terminis; estem a favor del desmantellament de l’actual via de tren, com tots, però volem conèixer quina serà la mobilitat al territori una vegada succeeixi això».Des del Partit Popular, d’altra banda, el portaveu Mario Garcia es congratulava perquè «hi hagi el compromís del desmantellament de les vies del tren que durant tants anys han dividit el nostre municipi». «És una reivindicació històrica i, per fi, la veurem gràcies al Govern d’Espanya». Garcia, però, afegia que «ens preocupa molt que, en aquests moments de la pel·lícula s’estigui parlant de la mobilitat dels nostres veïns i de la connectivitat de l’actual traçat».«Desconeixem quines gestions s’han realitzat per part de l’equip de govern de Salou, ja que mai ens han fet partícips de les mateixes i desitgem que aquest alcalde no passi a la història com aquell amb qui Salou va perdre en mobilitat pública i connectivitat», afegia el portaveu popular, Mario Garcia, en declaracions a Diari Més.