Avís de neu i ruixats per aquest divendres

La cota baixarà fins als 900 metres i poden caure més de 20 litres per metre quadrat

Actualitzada 25/01/2018 a les 14:32

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per neu a disset comarques catalanes, entre elles les del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L’alerta, que és de 2 punts sobre 6, preveu que el gruix de neu pugui superar els 10 centímetres a partir dels 900 metres. No obstant, al prelitoral sud i central baixarà puntualment fins als 600 metres al matí.A més de la neu, s’han activat avisos per acumulació i per intensitat de precipitacions. Al Camp de Tarragona es preveu que hi puguin caure ruixats de més de 20 l/m2 en només mitja hora, acompanyats de tempesta. A les comarques del Priorat, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Camp podrien arribar a acumular fins a 100 l/m2 durant tot el divendres.