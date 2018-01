Una avaria deixa 300 nens sense dutxes durant dues setmanes al Camp de Futbol de Salou

Una empresa diferent a la concessionària va aconseguir arreglar la caldera en una tarda

Actualitzada 24/01/2018 a les 16:10

Millores al Camp de Futbol

Els més de 300 nens que utilitzen les instal·lacions esportives del Camp de Futbol de Salou han hagut d'estar dues setmanes sense poder dutxar-se després dels entrenaments. Una avaria a la caldera va requerir els serveis de l'empresa responsable del manteniment dels edificis municipals. Després de dues setmanes, la concessionària encara no havia resolt el problema i es va haver de recórrer a una empresa externa que va arreglar la caldera en una sola tarda. El regidor del grup municipal de Ciutadans a Salou, Germán Rueda, s'ha queixat de la ineficiència d'aquesta empresa aquest migdia durant el ple que s'ha celebrat a l'Ajuntament de Salou i ha transmès a l'equip de govern el malestar que hi ha entre els centenars de pares dels usuaris del Camp de Futbol Municipal per aquest motiu.El regidor d'Esports, Daniel López (PSC), ha reconegut el problema i la forma inadequada d'actuar per part de l'empresa encarregada del manteniment. D'altra banda, el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán ha reconegut la demora a arreglar la caldera. «L'empresa que té la concessió pel manteniment dels edificis municipals no està complint amb la màxima diligència, els hem obert un expedient informatiu també per un problema a una escola», deia Barragán, sense concretar el col·legi.Rueda ha traslladat també al ple la pregunta que es fan molts dels usuaris del Camp Municipal de Futbol de Salou sobre l'inici de les obres de millora compromeses per part de l'Ajuntament, ja que, segons ell, «el que tenim al present no és digne».«Ja es va dir que, a partir de la primavera començarien les obres. Espero que es puguin llençar els concursos d'ací a poc temps», responia el regidor d'Esports.