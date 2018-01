Un incendi crema maquinària i mobiliari d'una empresa d'emmarcació de Constantí

Fins a set dotacions de Bombers han treballat en l'extinció del foc, que s'ha originat a l'altell

Actualitzada 24/01/2018 a les 09:30

Un total de set dotacions de Bombers s'han mobilitzat aquest dimecres per apagar un incendi a l'altell d'una empresa d'emmarcació de Constantí. El foc s'ha declarat quan passaven pocs minuts de les 5 de la matinada en una nau industrial del carrer Luxemburg, al Polígon industrial de constantí.La nau on s'ha originat el foc és un espai utilitzat per tres empreses que realitzen diferents activitats. Les flames però, s'han produït a l'altell de la part utilitzada per una empresa que produeix peces metàl·liques per a marcs. L'incendi ha cremat mobiliari i maquinària i no ha causat danys personals. Per altra banda, la nau sencera ha quedat afectada per fum.