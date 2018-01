Un detingut amb sarna obliga a desinfectar les dependències policials de Torredembarra

També es va netejar el vehicle policial que el va traslladar i la comissaria dels Mossos del Vendrell

La detenció d'un presumpte lladre a Torredembarra va desencadenar una desfinfecció a diferents dependències policials. La setmana passada, la Policia Local de Torredembarra va detenir un home com a presumpte autor d'un robatori en un habitatge de la població. Els agents van acudir a la casa, avisats pels veïns, per comprovar si hi havia algun lladre, pero no van localitzar a ningú. Com la Policia sospitava que aquests estarien amagades en algun lloc proper, van iniciar la recerca. En aquesta, els agents van detenir un home.Durant l'arrest, un dels agents va tenir contacte directe amb el presumpte delinqüent i el van portar a l'hospital per tal de fer-li un reconeixement mèdic, abans de portar-lo davant del jutge. Va ser llavors, quan van detectar que el detingut tenia sarna, a través d'una anàlisi. En aquest moment, es va posar sota tractament el detingut i els agents que van estar en convivència amb ell.Segons ha pogut saber el Diari Més, el cos de seguretat va alertar el Departament de Salut, per tal de rebre indicacions sobre com procedir en aquests casos. Com els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell també van intervenir, també van haver de desinfectar-se.Tot i que ningun dels agents ha desenvolupat la malaltia, cal recordar que el període d'incubació mitjà és de sis setmanes.Com a conseqüència, també es van haver de desinfectar la cel·la de la Policia de Torredembarra, el vehicle amb el qual es va traslladar el detingut i les dependències del Mossos d'Esquadra al Vendrell.