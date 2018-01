Roda de Berà acollirà una 'master class' de defensa personal femenina

La sessió tindrà lloc el 3 de febrer, d'11 a 13h, al Punt d'Informació Juvenil

Actualitzada 24/01/2018 a les 15:26

L’Ajuntament de Roda de Berà ha organitzat una sessió de defensa personal femenina. La ‘master class’ es realitzarà el dissabte 3 de febrer, d’11 a 13 hores, al Punt d’Informació Juvenil. Tot i que està dirigida en especial a les dones, també s’accepten participants masculins que estiguin interessats en aprendre com defensar-se davant d’una agressió.La sessió estarà dirigida per Javier Rodríguez, professor de judo del club Dojo Roda i Dojo Tarraco, llicenciat en Educació Física, tercer Dan de judo i entrenador nacional.El preu és de 12 euros i no caldrà inscripció prèvia. Les persones que vulguin participar a l’activitat hauran d’enviar un correu electrònic amb la seva confirmació a javier@dojotarraco.es , ja que les places són limitades.