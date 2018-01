Mor el reconegut escultor vallenc Ignasi Ferré i Cabré, als 97 anys

Mesos enrere havia estat reconegut per ser el membre més veterà del Grup de Nadal d’Artistes

L’artista vallenc Ignasi Ferré Cabré va morir ahir als 96 anys, després d’una llarga trajectòria dedicada al món de l’escultura, disciplina en la qual havia treballat amb diferents materials, però, sobretot, amb el fang, la seva especialitat. Ferré havia sigut professor de dibuix al Col·legi Claret de Valls i havia regentat una botiga de terrisses a la mateixa ciutat. A més, des dels anys 50 formava part del Grup de Nadal d’Artistes Vallencs, on actualment era un dels components més veterans. Precisament per aquest motiu, enguany, i en el context del 75è aniversari de l’agrupació –per la qual han passat 115 artistes des de la seva fundació–, el grup li va retre homenatge. El seu president, Pere Toda, ha lamentat la seva pèrdua, assenyalant que, ahir, era «un altre dia trist». I és que, mesos enrere, van morir dos veterans més, l’escultor Joan Serafí i la pintora Josefina Giraldo. Tots dos també van ser reconeguts pel Grup de Nadal, però de forma pòstuma. Segons explica Toda, Ferré sempre va ser una persona activa i va participar, sense excepcions, en les exposicions que anualment prepara el Grup de Nadal, que reuneix artistes vallencs de totes les disciplines des de l’any 1942, quan es va posar en marxa la iniciativa.L’Ajuntament de Valls també havia reconegut la trajectòria de l’escultor Ignasi Ferré. En la Festa Major de Sant Joan de l’any 2009, per exemple, va rebre el guardó per la seva trajectòria festiva. El motiu va ser la seva estreta relació amb l’Àliga de Valls, ja que, durant molts anys, va ensinistrar i cedir el colom blanc que aquest element del seguici festiu portava en el seu bec durant les festes. D’altra banda, en la Festa Major de l’any 2015 es va programar una exposició retrospectiva de l’escultor a la Sala Sant Roc en la qual es feia un repàs de la seva trajectòria.