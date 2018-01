La presentació del nou orgue, tret de sortida a les Festes de la Candela 2018 de Valls

Enguany també es farà una prova acústica el 2 de febrer, abans de la processó i l’ofici

Actualitzada 23/01/2018 a les 21:23

A tres anys de les Decennals, Valls encetarà aquest divendres els actes de la Mare de Déu de la Candela d’enguany amb la presentació del projecte del nou orgue de la ciutat, instrument que es preveu que s’estreni a les Festes Decennals 2021. L’acte se celebrarà al Teatre Principal, a dos quarts de vuit de la tarda. Així mateix, el dia de la festivitat, el 2 de febrer, els vallencs presenciaran la prova acústica, que es farà abans de la processó i de l’ofici, i que conduirà el mestre orguener i futur constructor Gerhard Grenzing. D’altra banda, la Candela d’enguany tindrà, també, aroma casteller amb la celebració de la 12a Nit de Castells, la tarda del 27 de gener, i en la qual es lliuraran diversos guardons relacionats amb el món casteller. D’altra banda, la recepció a les Candeles a l’Ajuntament de Valls serà un dels actes més destacats. Tindrà lloc el dijous 1 de febrer a les sis de la tarda al saló de plens de la casa de la ciutat, on les dones que porten per nom Candela seran homenatjades i recordaran a la ciutadania que tan sols queden tres anys per a les properes Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela 2021.