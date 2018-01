Els cultius de fruita seca i vinya, en risc per la sequia

També hi ha importants afectacions en l'olivera i els cítrics de l'Ebre

Després d'un estiu càlid sense precipitacions abundants i una tardor on les pluges tampoc han fet gaire acte de presència, l'hivern a Catalunya continua essent meteorològicament parlant molt sec, un factor que està acusant a diversos cultius de secà del país que es veuen afectats per la falta d'aigua. Al Camp de Tarragona, preocupa especialment l’impacte de la sequera sobre la fruita seca. Els productors de secà estimen que un 5% dels arbres han mort, segons JARC. En aquests casos, s’ha perdut la producció d’enguany i la dels propers cinc, que és el temps que triga un arbre nou a produir de forma significativa. En aquest sector, el gra també tendeix a ser més petit i, per tant, es preveu collir-ne menys quilos.La temporada de calçots també ha arrencat seca, però com que la majoria es produeixen en terrenys d'horta, els pagesos han pogut aportar-hi recursos hídrics. «La climatologia no és l'ideal, perquè li falta pluja, però la campanya no té cap problema, els calçots van creixent i arribarem a la producció dels últims anys», ha afirmat el president de la IGP Calçot de Valls, Francesc Xavier Amill, que espera una producció d'entre 12 i 13 milions de cebes.La manca de pluges sí que s'està fent sentir en la vinya, on al Camp de Tarragona es reporten davallades de producció de fins al 50%. Les zones amb reg de suport se’n surten millor, però a les de secà la situació és de molta preocupació.«Fa dos anys que la pluviometria està molt per sota de la mitjana i, a banda de fer baixar la producció, no fa que hi hagi esperança de recuperació de cara a l’any següent», ha remarcat el president territorial de JARC. El terreny sec i les altes temperatures com les dels darrers dies, a més, impedeixen que els ceps realitzin adequadament la seva «parada hivernal» per tornar a produir a la primavera.Davant d’aquest escenari, en què «el canvi climàtic ha vingut per quedar-se», JARC ha plantejat estudis de regadiu en zones on actualment no n’hi ha per fer front a la manca de pluges. De retruc, el sindicat ha reivindicat que les assegurances de tots els cultius contemplin la possibilitat de patir una incidència en quant a la sequera i que aquest factor quedi «ben quantificat i delimitat perquè el pagès s’hi pugui acollir», ha insistit Vela.A les Terres de l'Ebre, de moment els cultius més afectats per la sequera són l'olivera i els cítrics. En aquesta darrera campanya que acaba ara, l'olivera ha patit ja un descens de la producció que arriba en alguns casos al 60%, però si no plou en les properes setmanes, des del sindicat d'UP ja alerten que la propera temporada serà encara pitjor. «L'arbre no ha vegetat i té poca flor però si persisteix la sequera, la flor se seca i no es desenvolupa l'oliva», ha explicat Hilari Curto, responsable d'UP a les Terres de l'Ebre.El problema de la manca de pluja amb els cítrics, en canvi, és que es tracta d'un cultiu que necessita molta aigua i s'incrementen els costos per l'augment del funcionament del reg de suport. Cal bombejar els pous de dia i es disparen les despeses del pagès, un fet que també es repeteix amb els fruiters, que amb les actuals temperatures suaus, a sobre, poden alterar el seu ritme de floració i augmentar el risc de plagues i malalties.Des dels sindicat agrari no es descarta també que si els nivells dels pantans segueixen caient arribin restriccions d'ús d'aigua fins i tot en cultius com l'arròs -a Extremadura han demanat que es conreïn menys hectàrees-. «Aquí no estem en aquest punt però no sabem quin panorama ens podem trobar a l'estiu», ha advertit Curto. La salinitat de l'aigua dels pous és un altra de les conseqüències de la falta de pluja ja que els aqüífers baixen i hi penetra la capa salina. El problema s'ha començat a detectar a la zona ampostina del delta de l'Ebre.«El panorama no és gens bo» i els costos de producció estan condemnats a disparar-se si no plou. «Si amb els preus dels darrers anys, que s'ha pagat molt poc pel gènere, a dures penes cobreixes costos, si aquests incrementen, l'explotació serà inviable total», ha lamentat Curto.Un altre sector que s’ha vist directament afectat per la manca de pluges és el de la producció de mel. En aquest sentit, els apicultors calculen unes pèrdues d’entre el 50 i el 60%, especialment a la demarcació tarragonina. Segons ha apuntat Xavier Vela, president de JARC a Tarragona, si els arbres estan dèbils i floreixen menys, això fa que les abelles no puguin treballar al mateix ritme, atès que s’alimenten del pol·len de les flors.