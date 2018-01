El xef de Calafell Jordi Guillem, subcampió mundial de gelateria

L'equip espanyol, capitanejat pel calafellenc, ha quedat per darrera de França i per davant d'Austràlia

El xef Jordi Guillem, del restaurant Lo Mam de Segur de Calafell, ha quedat subcampió de la Copa del Món de Geladeria a Rímini, Itàlia.L’equip espanyol, capitanejat per Jordi Guillem, ha quedat en una gran posició per darrera de França i per davant d’Austràlia. El grup està format per Adolfo Romero, Marc Piqué, Miguel Señoris i José Manuel Marcos Candela.Entre les proves que Guillem i el seu equip ha hagut de superar, hi ha hagut la preparació d’un plat salat amb gelat, una tarda, una escultura en gel, una figura de sucre, una copa gelada, uns snacks dolços i una creació improvisada amb ingredients facilitats per l’organització.