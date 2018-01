Detingut a Cambrils un home per un robatori amb violència i intimidació a l'AP-7 al Baix Maestrat

L'individu, que anava armat, va endur-se una bossa amb efectes i diners per valor de 84.000 euros

Actualitzada 24/01/2018 a les 13:20

Detingut a Cambrils (Baix Camp) un individu per cometre un robatori amb violència i intimidació a l'autopista AP-7. Els fets van tenir lloc el novembre passat a la comarca del Baix Maestrat, a l'alçada del municipi valencià d'Alcalà de Xivert. Segons informen fonts de la Guàrdia Civil de Castelló, l'home, de 45 anys i que acumula nombrosos antecedents per fets similars, es va aturar al costat d'un turisme. Anava armat i va mostrar l'arma de foc per intimidar l'ocupant i aconseguir que li entregués una bossa, en la qual hi havia efectes i diners en efectiu. Després va fer servir l'arma per disparar contra una de les rodes de la víctima per evitar que el perseguís i va fugir ràpidament del lloc dels fets. Arrel d'aquest robatori, la Guàrdia Civil va iniciar una investigació i va localitzar i detenir el lladre a Cambrils. Les diligències s'han traslladat al jutjat d'instrucció de Vinaròs.