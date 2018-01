Demanen signatures per salvar el cinema Rambla de l'Art de Cambrils

L’Associació Cultural Cinematogràfica pretén portar la sol·licitud a l’Ajuntament, per tal que ajudi a garantir la seva continuïtat

L’Associació Cultural Cinematogràfica del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (ACTE) ha iniciat una campanya a través Change.org per demanar a l’Ajuntament de Cambrils que es comprometi a difondre i recolzar les activitats culturals del cinema Rambla de l’Art. L’entitat busca recolzament per tal de garantir la seva continuïtat, davant la situació econòmica delicada que travessa el cinema municipal. La petició, feta avui, de moment ja compta amb més de 1.000 firmes a les 20 hores.La Rambla de l’Art és l’única sala de cinema que hi ha a la ciutat on es projecten estrenes nacionals i internacionals de primer ordre. La sala també ha acollit projeccions en versió original, cicles temàtics, òpera, entre d’altres. A més a més, el cinema municipal compta amb el reconeixement de la xarxa europea de cinemes Europa Cinema.