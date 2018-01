Cambrils promociona la seva gastronomia a Madrid Fusion

Diversos xefs cambrilencs s'han desplaçat a la fira per posicionar la ciutat, la seva cuina i els seus productes de proximitat

Actualitzada 24/01/2018 a les 15:41

El Patronat de Turisme de Cambrils ha portat la seva oferta gastronòmica a la fira Madrid Fusion, un dels esdeveniments professionals de gastronomia més importants del país. Aquesta fira s’ha convertit en un excel·lent aparador per posicionar la destinació gastronòmica de Cambrils juntament amb l'àmplia gamma de productes de mar i terra, representatius de la seva oferta: oli d'oliva i vinagres de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, seitons i carpaccio de Precuinats del Mar Cambrils, elaboracions com escalivada amb anxoves de la Societat Coqvinaria Cambrils, oli Guardamar de 2Masos i degustacions de vermut Miró.Cambrils ha anat a Madrid Fusion acompanyat per una representació dels seus xefs desplaçats expressament a la fira i molt interessats en les noves tendències i demostracions que ofereix aquest gran esdeveniment.