Calafell estudia aplicar un sistema de dunes per autoregenerar les platges

El subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra, visita la platja de Mas Mes i diu que Costes reserva una partida per fer actuacions d’urgència

Actualitzada 23/01/2018 a les 20:28

Actuacions immediates

L’Ajuntament de Calafell estudia la possibilitat de posar en marxa un sistema de dunes que ajudés a regenerar la sorra de les platges davant del fenomen d’erosió que presenten. Per la seva banda, des de la direcció de Costes de l’Estat s’ha avançat que el Govern central reserva una partida econòmica per dur a terme actuacions d’urgència, com ara la reposició de sorra.El subdelegat del govern central a Tarragona, Jordi Sierra, va visitar Calafell ahir i es va reunir amb l’equip de govern local per tractar sobre la problemàtica de les platges. Sierra va visitar la platja de Mas Mel, la més afectada per l’erosió marítima i que va patir força estralls durant un temporal l’estiu passat.El subdelegat del govern va assegurar que Costes compta amb una partida econòmica per atendre actuacions urgents de conservació de les platges. Segons Sierra, «el canvi climàtic provoca les llevantades que patim a la costa de la demarcació de Tarragona, que deixen les platges en un estat poc òptim». Va afegir que «Costes està mirant quines mesures es podrien prendre perquè les platges mantinguin el nivell turístic que volem. Tenim una reserva de diners per si calgués una actuació urgent de regeneració». «Però, a més, l’Ajuntament està estudiant una alternativa, consistent en un sistema de dunes que pogués autoregenerar la platja. Costes no la dóna encara com a alternativa, però mirarà si es pot desenvolupar», afegia.Per la seva banda, l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, va assegurar que «l’alternativa de les dunes l’estem mirant de fa temps i ara l’hem posat sobre la taula, com a solució possible per a mantenir la platja, com per poder aportar la sorra que calgui, en cas de temporal, sense haver d’anar a buscar-la a altres llocs». Ferré va posar com a exemple els casos de les platges de Creixell i de Torredembarra: «Creiem que aquí també és possible, potser no al mateix nivell, però sí d’una forma fàcil de tenir sorra i acumular-la».L’alcalde va recordar que «l’última regeneració de les platges de Calafell ha aguantat 25 anys i ha estat un èxit. Però la platja no deixa de tirar enrere, la qual cosa ens preocupa. I, per això, hem plantejat, en aquesta reunió amb l’Estat, que potser cal una actuació immediata en cas de temporal, però que cal també una solució a mitjà termini, siguin les dunes o una altra gran regeneració».Ferré va avançar, d’altra banda, que «l’Ajuntament elaborarà el projecte de les dunes i mirarem d’obtenir finançament de l’Estat, de forma que, entre tots, tinguem platja uns quants anys més».L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, apuntava que hi ha una estimació del cost del projecte de dunes, que se situaria entre 200.000 i 300.000 euros, en el tram de platja comprés entre el Port i l’Estany, però pendent de la redacció d’un projecte definitiu.