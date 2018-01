Un incendi crema dues hectàrees de vegetació a Castellvell

Tres dotacions dels Bombers han treballat durant quatre hores per extingir el foc

Actualitzada 23/01/2018 a les 08:59

Un foc agrícola ha cremat, la matinada d'aquest dimarts 23 de gener, dues hectàrees de vegetació a Castellvell del Camp. L'incendi s'ha originat quan passaven sis minuts de les dotze de la nit en un barranc de vegetació proper al carrer de l'Espinós i hi han treballat tres dotacions de Bombers. No s'han hagut de lamentar ferits.L'incendi s'ha originat en una zona de vegetació que només es troba a 200 metres de diversos habitatges. Tot i així, el foc no ha provocat cap més afectació que la crema de plantes i arbres i, per tant, no ha calgut desallotjar els veïns. Els Bombers de la Generalitat han treballat durant quatre hores en aquest servei, ja que el foc s'ha donat completament per extingit a les 4.17 d'aquesta matinada.