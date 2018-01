Un camió ha perdut una roda al mig de la via i els dos turismes que anaven al seu darrere han patit un xoc

Actualitzada 23/01/2018 a les 09:19

Un home ha resultat ferit menys greu, la matinada d'aquest dimarts 23 de gener, en un accident amb dos vehicles implicats a l'AP-7 al seu pas per Vila-seca. L'accident s'ha produït passats vint minuts de la una al punt quilomètric 256,5 en direcció sud, on un camió ha perdut una roda al mig de la via. A causa d'aquest objecte, els dos turismes que anaven al darrere del vehicle pesant han col·lidit.Com a conseqüència del xoc, un home que viatjava en un dels turismes ha resultat ferit menys greu. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha traslladat al lloc amb una ambulància i ha evacuat l'afectat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Per altra banda, el SEM també ha atès un altre home que ha estat donat d'alta in situ.Fins al lloc on s'ha produït l'accident de trànsit també s'hi han traslladat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra.