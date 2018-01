Un brot de sarna afecta a l'Escola Montoliu de La Riera de Gaià

De moment, s'han diagnosticat 4 casos d'alumnes i professorat que ja es troben en tractament

L'Escola de Montoliu de La Riera de Gaià s'ha vist afectada per un brot de sarna. De moment, només hi ha quatre casos, tot i que no es descarta que en puguin aparèixer més. Les persones infectades formen part del professorat i de l'alumnat, segons informa el Departament de Salut.El centre escolar ho va notificar ahir al Departament, tot i que «la sarna no és una malaltia d'obligada comunicació», expressen des del Salut.L'alcalde de La Riera, Jaume Cases, ha comentat al Diari Més que «els implicats han visitat el metge de capçalera, estan rebent tractament i se'ls farà un seguiment» i confia en què «no surtin més casos».Des de Salut asseguren que el brot «no té res a veure amb de l'Hospital Sant Joan de Reus», ja que les enquestes epidemològiques ho han descartat. Els infectats estan rebent tractament i s'està fent prevenció amb les persones que han pogut estar en contacte amb els implicats.De moment, la investigació de l'origen del brot està oberta, tot i que és molt complex de determinar segons Salut.