Pere Granados reconeix la incertesa sobre el futur ferroviari de Salou

Els salouencs hauran d’utilitzar l’estació de Vila-seca o bé el baixador de PortAventura, que no està connectat al nou Corredor

Actualitzada 23/01/2018 a les 20:57

Una estació fora de projecte

La ciutat de Salou es quedarà sense l’estació que tots els viatgers utilitzen al centre del municipi un cop es desmantellin les vies o es desviïn els trens al nou Corredor Mediterrani, que el Ministeri de Foment posarà en marxa enguany.Els viatgers que vulguin arribar a Salou per tren tindran dues opcions. Una serà aturar-se a una estació propera, com Vila-seca, i utilitzar després un altre tipus de transport i, l’altra, que va detallar aquest dimarts l’alcalde, Pere Granados, serà «utilitzar l’estació Salou-PortAventura», és a dir, l’actual baixador. El gran problema és que, de moment, no és una estació a l’ús, sinó un baixador que no està connectat al nou Corredor, sinó a l’estació de Tarragona.Granados ha comparegut acompanyat del regidor Marc Montagut per explicar la situació del desmantellament de les vies i de com quedarà dibuixat el transport ferroviari a la capital de la Costa Daurada. «És una reivindicació històrica nostra que les vies surtin de Salou. El nostre municipi no s’ha desenvolupat per culpa d’aquesta circumstància. El comerç del nucli antic pateix per culpa de tenir partida la ciutat», ha dit. D’aquesta manera ha defensat el batlle el desmantellament d’unes vies que, per altra banda, no sap quan arribarà.«Volem saber quan ens desmantellaran les vies i anirem a Madrid per intentar saber-ho», ha avisat Granados, tot reconeixent la incertesa de l’Ajuntament sobre els plans de Foment a curt termini. El Ministeri de Foment, però, va respondre la passada setmana davant d’una pregunta d’En Comú-Podem, que la intenció és desmantellar la via entre Cambrils i Salou un cop entri en funcionament el nou Corredor Mediterrani. Tanmateix, Foment assegurava no tenir constància de cap petició formal de traspàs de les actuals vies que passen pel mig de Salou, una condició que s’hauria produir per posar en marxa el conegut com a Tramcamp, un tramvia lleuger que uneixi les principals poblacions de la Costa Daurada.Un dels problemes que podria presentar-se per Salou amb la posada en marxa del nou Corredor és que els usuaris que vulguin arribar al municipi en tren d’alta velocitat hauran de desplaçar-s’hi des d’una altra estació propera. Aquesta circumstància es produirà fins que Salou es connecti amb el Corredor Mediterrani, qüestió sobre la qual cosa Granados ha dit que «volem estar connectats amb el Corredor Mediterrani i amb l’ample europeu. Demanem que Fomento executi el Salto del Carnero, que és un tram de 1.100 metres. Són múltiples les gestions que estem fent, però el govern de l’Estat està incomplint amb el promès», ha dit.D’altra banda, el batlle ha destacat que, «a la província de Tarragona, no tenim estació central de l’Aeroport de Reus. Hi ha hagut algun diputat provincial d’algun partit polític que hagi aixecat la veu? No. La classe política no ha estat capaç de defensar la xarxa ferroviària que necessita aquesta província» ha dit, tot llençant pilotes fora amb una reivindicació, la de l’estació de l’Aeroport de Reus, que no entra en els plans del Ministeri de Foment ja que el nus ferroviari es farà a l’estació de Vila-seca del nou Corredor Mediterrani.Granados va reiterar que «no quedarem despenjats del Corredor però, de moment, només hi està connectat Cambrils. Hi ha grans inversions com el Hard Rock, que necessiten el Corredor Mediterrani».