«Va obrir la porta de l'habitació i es va trobar el lladre de cara i ajupit»

Un dels afectats pels robatoris a primeres residències de Vilafortuny (Cambrils) diu que els lladres porten de cap a la policia

Actualitzada 22/01/2018 a les 19:54

Podria amagar-se i no fugir

Un robatori més

«Tal com va obrir la porta de l’habitació, la va tancar i em va cridar». Aquesta és la reacció que va tenir la dona de J.T.R. en trobar-se un desconegut a la seva habitació. Aquests veïns de Vilafortuny (Cambrils) han estat víctima d’un dels robatoris a primeres residències que s’han produït les dues darreres setmanes a la urbanització.J.T.R. s’ha encarregat personalment de fer córrer l’alerta entre els residents de la zona i està en contacte amb els Mossos d’Esquadra, als quals el lladre o els lladres porten de cap. «Em consta que la policia està treballant intensament a tota la zona, però està costant enxampar-los», afirma.En el cas de J.T.R. el delinqüent va entrar a casa seva el passat 12 de gener. Ell i la seva família viuen en un habitatge aparellat de dues plantes de l’avinguda Vilafortuny. «Eren dos quarts de nou, aproximadament, i se sentien sorolls, el cert és que no va ser massa discret... La meva dona va pujar al pis de dalt i va obrir la porta de l’habitació, aleshores va veure l’ombra d’un home: estava ajupit, a només un metre. Tal com va obrir la porta, la va tancar», relata.La dona va baixar i va cridar-lo. «I em vaig quedar a l’escala, armat. Li vaig dir a la meva dona que sortís de casa, però no volia, li feia por. Es va quedar a la porta, vam trucar als Mossos i vam esperar», explica. J.T.R. assegura que la seva dona no va poder veure la cara del desconegut, ni tan sols l’alçada. «Estava a les fosques i ajupit, però en actitud defensiva», detalla.El lladre no va endur-se res, perquè va fugir en ser sorprès. Segons van poder constatar poc després, el lladre hauria entrat a casa del seu veí i hauria saltat pel mur que separa ambdues cases. «Ha de ser un tipus molt àgil. Havia obert la finestra, que és tipus corredissa, i va entrar a l’habitació. Devia pensar que no hi havia ningú a dins», recorda el veí.Segons detalla l’home, els agents de policia van pentinar la zona amb llanternes durant una bona estona, però sense èxit. J.T.R. afirma que una de les hipòtesis que sostenen és que el lladre –o lladres– s’amaguen, en comptes de fugir immediatament. Però, aquesta és només una possibilitat.El veí explica que, tal com va poder saber amb l’arribada de la policia, abans d’entrar a casa seva, havien entrat a dues més «i es van emportar un bon botí», diu.J.T.R. destaca la bona feina que està realitzant el cos de Mossos d’Esquadra, els quals vigilen la zona amb patrulles i de paisà, tal com va confirmar la policia a Diari Més. «Hem alertat als nostres veïns i coneguts de la zona, també per les xarxes socials, perquè la gent prengui mesures i es protegeixi», argumenta l’home. En el complex d’aparellats on viu aquest afectat tots són veïns de primera residència, és a dir, hi viuen tot l’any.Els Mossos demanen la col·laboració ciutadana davant la presència d’individus o vehicles sospitosos per la urbanització. El cos policial té constància d’un altre robatori recent. La denúncia va ser interposada aquest cap de setmana quan el propietari, qui es trobava de viatge, va trobar-se que havien entrat a casa seva en tornar. En aquest cas, el robatori es va produir en un habitatge pròxim a les vies del tren.Tal com va avança Diari Més, els delinqüents actuarien a la zona de Vilafortuny dins d’una mateixa franja horària: entre les set i les deu de la nit. Segons el patró que han seguit durant els darrers robatoris, els lladres trien xalets de primera residència.A banda dels tres robatoris que es van produir el passat 12 de gener, tres dies després –el dilluns dia 15– s’haurien registrat quatre robatoris més.