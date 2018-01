Nova zona d'esbarjo i socialització d'animals a Torredembarra

Es tracta del segon espai d’aquest tipus que hi ha al municipi, el qual està ubicat al carrer de Pompeu Fabra

Torredembarra ja compta amb un total de dues zones d’esbarjo i socialització d’animals. El segon espai s’ha posat en marxa avui i està ubicat al carrer de Pompeu Fabra, en un espai de prop de 560 metres quadrats. Aquest servei s’ha decidit estendre a més àrees del municipi després de la bona acceptació de la primera zona que es va obrir el 2015.La nova zona d’esbarjo compta amb una tanca perimetral i tancament, i s’hi han instal·lat elements com una font dual -per a persones i per a gossos- i una passarel·la per a esbarjo de gossos, del tipus agilitat canina. Més enllà del fet que els animals de companyia disposin d’un espai de pipi-can, s’ofereix que puguin gaudir d’un indret en llibertat, jugar o relacionar-se amb d’altres animals. El pressupost d’aquest nou equipament és de 15.500 €.D’aquesta manera, Torredembarra compta amb dues zones d’esbarjo d’aquestes característiques, ja que la primera va ser una iniciativa pionera al Camp de Tarragona i es troba ubicada al carrer de l’Hort de l’Oca en un espai de 1.500 metres quadrats. A més, l’Ajuntament ja estudia la ubicació d’una tercera zona.