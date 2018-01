L'Hospital Joan XXIII i el Verge de la Cinta s'afegeixen a la protesta contra les llistes d'espera

La Marea Blanca de Catalunya, CCOO i UGT han convocat una concentració per al dijous

Actualitzada 23/01/2018 a les 14:17

La Marea Blanca Catalunya, CCOO, UGT i la Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat (CAS) han convocat per al proper dijous, 25 de gener, diverses concentracions de protesta contra els retards a les llistes d'espera, sota el lema 'Les llistes d'espera maten!'.L'Hospital Joan XXIII de Tarragona i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa participaran a les concentracions a les 18 hores.Els impulsors de la protesta propugnen que, per reduir les llistes d'espera, és necessària la creació d'un torn de tarda als hospitals, recuperar el personal dels equips d'atenció primària retallats i una incompatibilitat absoluta del personal del sector públic en l'àmbit privat.A més, proposen l'assignació d'un codi al pacient en el moment de la decisió clínica de petició d'una prova diagnòstica o una intervenció quirúrgica, establir garanties i terminis per a l'atenció de les llistes d'espera, amb recursos 100% públics i sense derivar a empreses privades, i una transparència absoluta i un accés senzill a totes les dades d'activitat, qualitat, despesa i adjudicacions.La Marea Blanca catalana considera que Catalunya és un dels territoris «amb xifres vergonyoses» de llistes d'espera, i comptabilitza 157.000 persones en espera quirúrgica, un nombre que es queda curt ja que el departament de Salut de la Generalitat ha facilitat avui la dada que al desembre del 2017 hi havia 163.809 pacients esperant una operació.