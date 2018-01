Els treballadors del Pius de Valls guanyen el pols contra l'increment de la jornada

El jutjat del social dóna la raó a CCOO i conclou que els 200 afectats han de rebaixar 48 hores anuals i mantenir-se a 1.620

Actualitzada 22/01/2018 a les 20:12

Els prop de 200 treballadors del Pius Hospital de Valls que havien vist incrementada la seva jornada laboral en 48 hores anuals, mantenint el mateix salari, tornaran a realitzar les 1.620 hores inicials. Des de l’any 2016, estaven fent 1.668 hores anuals –amb la introducció de dos dies més per a assumptes propis–, arran del conveni SISCAT, actualment en ultraactivitat després que vencés a finals de 2016. Però ara, el jutjat del social de Tarragona ha donat la raó a la secció sindical de Comissions Obreres del Pius Hospital de Valls, i els treballadors veuran com la seva jornada laboral es rebaixa 48 hores anuals.Concretament, la sentència recull: «Efectivament, el conveni estableix una jornada de 1.668 hores per a torns de dies, però s’oblida la demanda que en el punt dos es recull que en els centres que tinguin una jornada anual màxima inferior a l’establerta al present conveni, es respectarà aquella jornada». Aquest és el cas del Pius Hospital de Valls i, per tant, la jornada que s’ha de mantenir és la de 1.620 hores, tal com conclou la mateixa sentència, que afegeix: «Conseqüentment, el calendari del 2016 s’ha de declarar nul». Malgrat tot, aquesta no és ferma i l’empresa la pot recórrer.Les discrepàncies entre treballadors i empresa per aquest increment d’hores ve de lluny, del 2016, quan es va implamentar el nou conveni SISCAT. Arran d’aquest acord, i «sense cap mena de consens», segons CCOO, l’empresa va implantar un augment de la jornada laboral als calendaris anuals, «generant que, en certes unitats on hi ha càrrega física es treballi sis dies de forma consecutiva», segons denuncia el sindicat. Les quatre seccions sindicals demanaven que l’increment d’hores s’apliqués, en tot cas, «per a pal·liar mancances endèmiques» i, concretament, que es destinessin a l’atenció a l’usuari, reduir la càrrega de treball o aconseguir un temps de relleu entre torns per a transmetre la informació de forma «menys precària», ja que CCOO apunta que, en aquest últim punt, «el temps de relleu entre auxiliars és inexistent».Després de més d’un any treballant per aconseguir aplicar aquestes reivindicacions a través de reunions entre empresa i treballadors, «però sense aproximació de posicions», CCOO va decidir actuar de forma legal i denunciar els fets. El judici es va prorrogar en més d’una ocasió «perquè l’empresa llençava petites promeses de modificació de calendaris per al 2018, anuncis que no anaven enlloc», denuncia el sindicat. Finalment, ambdues parts van ser citades a judici a finals de 2017, justament quan feia un any que el conveni SISCAT estigués en ultraactivitat.Ara, amb la sentència sobre la taula, caldrà veure si l’empresa opta per recorre la decisió presa pel jutjat del social de Tarragona. Mentrestant, i davant d’aquesta incògnita, dilluns a la tarda l’empresa es va reunir amb el Comitè d’Empresa del Pius Hospital per tractar, precisament, aquest tema.