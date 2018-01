Els treballs s'efectuen a requeriment del Departament de Cultura per poder desafectar i aprovar el projecte urbanístic del polígon 1

L'empresa pública CIMALSA ha encarregat els treballs d'excavació arqueològica en extensió del jaciment Mitja Lluna II, que afecta la vialitat del polígon 1 del Logis Intermodal Montblanc. En quest espai s'hi troben restes romanes però sense evidències estructurals. Les excavacions s'efectuen a requeriment del Departament de Cultura, que obliga a desafectar la zona qualificada de vialitat per poder aprovar el projecte d'urbanització. Les tasques han estat adjudicades a l'empresa A Priori Cultural SL per 46.000 euros i un termini d'execució de quatre mesos. En aquests moments, segons CIMALSA, està aprovat definitivament el Pla Parcial Logis Intermodal Montblanc i el projecte d'urbanització del polígon d'actuació 1 està en fase de redacció. La previsió és que pugui ser aprovat per l'Ajuntament de Montblanc al mes d'abril. El centre d'activitats logístiques i de valor afegit es projecte vora l'AP-2 i tindrà accés tant a la futura autovia A-27 com a la carretera C-14 així com a la via ferroviària d'ample ibèric entre Barcelona-Madrid-Saragossa.