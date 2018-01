Prop de 300 participants a la XIV Festa de l'Oli Nou de Vandellòs

L’esdeveniment es va celebrar ahir diumenge 21 de gener a les instal·lacions de la cooperativa agrícola

Prop de 300 persones van participar, ahir diumenge 21 de gener, en la XIV Festa de l’Oli Nou de Vandellòs. L’esdeveniment el va organitzar la Cooperativa Agrícola de Vandellòs a les seves instal·lacions, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i del grup de bitlles del poble.A l’acte gastronòmic hi van ser presents l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons Garcia, i diversos regidors del consistori; el president de la Cooperativa Agrícola de Vandellòs, Agustí Margalef; i el director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Tarragona, Àngel Xifré.Tots els participants van poder gaudir d’un esmorzar popular on, a més de tastar l’oli nou de la Cooperativa, van menjar pa torrat, llonganissa, cansalada i arengades. Després de l’esmorzar, hi va haver una tirada oberta de bitlles i una ballada de sardanes. A més, qui va voler va poder visitar les instal·lacions de l’almàssera i comprar oli a l’Agrobotiga.En aquesta campanya s’han produït uns 25.000 litres d’oli, dels quals la Cooperativa Agrícola de Vandellòs disposa d’uns 7.200 litres per vendre.