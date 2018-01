Mago de Oz serà un dels plats forts de la Festa Major d'Hivern de Salou

El tradicional Cós Blanc es farà el 3 de febrer i hi participaran 28 carretel·les tematitzades

Actualitzada 22/01/2018 a les 15:56

Aquest matí s'ha presentat el programa de la Festa Major d'Hivern de Salou, que conté més de setanta activitats per a totes les edats. Aquest ha anat a càrrec de la regidora de Cultura i Festes, Mª José Rodríguez, i el tècnic d'àrea, Salva Mimbrera. L'actor còmic, Javi Sancho, serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la Festa Major amb el tradicional pregó al TAS, el dijous 25 de gener.L'acte més important del Dia Gran de la Festa Major d'Hivern, el 3 de febrer, és el Cós Blanc que aplega a gent de tot el territori. Aquesta serà la 38a edició i hi participaran 28 carretel·les tematitzades que mouran a més de 2.500 persones. Com cada any, al matí es farà la desfilada de caràcter més local, a partir de les 11 hores.Per al Cós Blanc es manté l'estructura de l'any passat amb 20 canons repartits al llarg del carrer Ciutat de Reus, on es llençaran 20.000 quilos de confeti. La rua estarà amenitzada pel DJ Moncho i per diversos canons d'il·luminació d'última tecnologia. Per l'acte més multitudinari, s'habilitaran dues zones d'aparcament: una, a l'Emprius i l'altra, al costat del Col·legi Elisabeth.Dintre del programa d'actes, destaca el concert gratuït de Mago de Oz a l'Envelat (el 28 de gener a les 23 hores), el Salou Epic Festival (el 26 de gener a les 00.30 hores a l'Envelat), la Festa de les Colles amb la Nueva Alaska (l'1 de febrer a les 23 hores a l'Envelat) i el Gran ball de festa amb l'orquestra Metropol (el 2 de febrer a les 23 hores a l'Envelat), entre d'altres. Pel que fa als actes tradicionals, el 27 de gener hi haurà la cercavila dels elements populars, el dia 28 la trobada de gegants i el dia 29 l'homenatge de la gent gran a l'Envelat.