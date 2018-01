La Festa de la Calçotada de Valls creix amb més actes i espera rebre fins a 40.000 visitants

Un 'showroom', activitats infantils i l'edició d'un vi, entre les novetats

Actualitzada 22/01/2018 a les 13:57

La Gran Festa de la Calçotada de Valls creix. La 37a edició de la festa, que tindrà lloc aquest diumenge 28 de gener, amplia el seu programa amb nous actes. Així, es podrà des de menjar calçot líquid dins una proveta en un 'showroom', a comprar un vi produït per la Cooperativa de Valls especialment per a l'ocasió, passant per un dissabte carregat de jocs i activitats familiars al Pati. Amb tot, el concurs de menjar calçots, any rere any més competitiu, es manté com l'acte estrella i més mediàtic de la jornada. Enguany ja hi ha més d'una trentena d'inscrits -però només vint hi podran participar-, entre els quals, el barceloní Adrià Wegrzyn, guanyador de les darreres edicions, acompanyat del seu pare, que novament també s'hi ha apuntat. La Cambra de Comerç es mostra convençuda que la festa atraurà uns 40.000 visitants. Representa el tret oficial de sortida a la temporada de calçots, que enguany es presenta seca, si bé es preveuen mantenir les xifres de producció de l'any passat -d'entre 12 i 13 milions de cebes.«És una temporada molt seca, però per sort la majoria de calçots es fan en terrenys d'horta, i hem hagut d'aportar molta aigua a una climatologia que no és l'ideal, perquè li falta pluja, però la campanya no té cap problema, els calçots van creixent i arribarem a la producció dels últims anys», ha afirmat el president de la IGP Calçot de Valls, Francesc Xavier Amill. Segons Amill, cada cop hi ha més demanda exterior de calçots etiquetats amb la Indicació Geogràfica Protegida, en una clara aposta per la qualitat. «Si al primer any érem 14 socis i vam fer 400.000 calçots, ara en som 50 i arribem als 12 o 13 milions d'unitats», destaca.Una evolució creixent també l'ha experimentat la Festa de la Calçotada. Un concurs de menjar calçots que antigament es feia a la plaça del Blat amb dificultats per trobar participants, s'ha acabat convertint, en 33 edicions, en un acte emblemàtic i multitudinari que atrau nombrosos mitjans i milers de visitants, omplint la plaça del Pati, centre neuràlgic de la festa. La participació de Wegrzyn, que es pot cruspir prop de 300 calçots en els 45 minuts de concurs, també s'ha acabat convertint en un altre dels al·licients del certamen. La festa inclou altres concursos, com el de cultivadors de calçots o el de la millor salsa de la calçotada.Vist l'èxit de la festa, el seu programa s'ha anat ampliant amb el pas dels anys i enguany torna a incorporar nous actes. Així, s'ha omplert el dissabte amb jocs i activitats per a públic familiar al Pati. El mateix dissabte, diversos restauradors de la ciutat oferiran «tastets» -tapes- inspirats en la cuina del calçot. En la mateixa línia, i com a novetat, un dels restauradors, propietari del negoci de càtering 'ForEvents', impartirà un 'showroom' a Sant Roc.A la vegada, la cooperativa de Valls comercialitzarà un vi jove negre, batejat com a «4 Calçots» i que serà el primer, d'una gamma de tres vins locals, que es volen promocionar, en una iniciativa conjunta amb l'Ajuntament. Els altres dos vins nous, que es presentaran més endavant, seran un vi blanc dolç -de macabeu i moscatell- titulat «Kesse» -, i un negre criança, que s'anomenarà «La Pera, el bandoler».Durant la presentació de la Festa de la Calçotada aquest dilluns, també s'ha fet menció especial al restaurador vallenc Àngel Solé, recentment desaparegut en un accident de trànsit, considerat un dels ambaixadors de la calçotada arreu del món.