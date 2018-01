L'actor Fermí Fernández serà el Rei Carnestoltes de Cambrils

El recorregut de la rua s’ha modificat per les obres del pont de la riera d’Alforja

Actualitzada 22/01/2018 a les 15:18

L’actor Fermí Fernández serà el rei Carnestoltes del Carnaval de Cambrils. La participació de l’humorista és la principal novetat del programa d’actes organitzat per l’Associació d’Artistes de Cambrils (NAC) i el Departament de Festes del Consistori.L’humorista tarragoní prendrà possessió del càrrec el divendres 8 de febrer a les 19.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cambrils. L’espectacle repassarà l’actualitat local en clau satírica en el marc d’un particular Ple Municipal que també comptarà amb diversos personatges cambrilencs encarnats per membres de la NAC i la projecció de diversos vídeos.La NAC ja està promocionant el Carnaval a través d’un vídeo al Youtube. Aquesta nova proposta suposa un canvi de format de l’arribada del Carnestoltes, que en els últims dos anys havia consistit en la celebració d’un Ple amb imitacions de l’alcaldessa i els regidors i regidores del consistori.La rua tindrà lloc el dissabte 10 de febrer a les 18 hores i comptarà amb un recorregut modificat per les obres del pont de la riera d’Alforja. Enguany la rua començarà des de la plaça de l’Ajuntament, en comptes de sortir des del passeig Albert, i seguirà per l’avinguda Països Catalans, la plaça Creu de la Missió, la Rambla Jaume I, la rotonda club Nàutic, el carrer Consolat de Mar, el Passeig Miramar i el carrer Robert Gerhard per acabar al carrer Tramuntana (pàrquing de l’Ateneu Juvenil).La festa continuarà a l’Ateneu Juvenil, on a les 21 hores hi haurà espectacle infantil i a les 23 hores el concert de carnaval amb Dj Xesco.El diumenge dia 11 de febrer a les 12:30 hores a la plaça del Pòsit hi haurà el carnaval infantil. Mentre que l’últim acte serà l’enterrament de la sardina, que es portarà a terme el dimarts 13 de febrer a la plaça de la Vila. A les 19:30 hores hi haurà la Vetlla del Rei Carnestoltes i a les 20 hores, l’Enterrament de la Sardina.