Constantí lliura els Premis i Distincions Honorífiques

El municipi ha viscut un intens cap de setmana de Festa Major

Actualitzada 22/01/2018 a les 20:10

Constantí ha viscut un intens cap de setmana de Festa Major d’Hivern. Després del pregó es va fer entrega dels Premis i Distincions honorífiques de l’any 2017. Les Distincions Honorífiques d’aquest 2017 van ser per a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Mossèn Ramon Bergadà, que rebia el Premi Centcelles al Mèrit ciutadà. El Premi a l’Acció Cultural va ser per a Jordina Torrents Barrena, en reconeixement a la seva trajectòria en l’àmbit de la investigació tecnològica aplicada a la cirurgia fetal. El premi a l’Acció Cívica va ser per al Patronat de l’Ermita de Sant Ramon, per la seva tasca de restauració i recuperació del patrimoni històric local. El premi a l’Acció Esportiva es va concedir a Ivan Blanco Torres, constantinenc a qui un accident fortuït li va canviar la vida per complet, per la seva valentia, tenacitat i ànsies de superació participant en diversos campionats de ciclisme en l’àmbit internacional.