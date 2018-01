Comproven que tingui permís per fer una crema controlada i el detenen per una ordre de recerca

El detingut, A.E.M, és un veí de Tarragona de 45 anys

La Policia Local de Torredembarra va detenir, el passat dissabte, un veí de Tarragona de 45 anys que tenia una ordre judicial de recerca i detenció del Jutjat Penal número 1 de Tarragona.Els fets van succeir després que el 112 rebés un avís que alertava d’un possible foc forestal a la zona del camí dels Caus de Torredembarra. Agents de la Policia Local van acudir al lloc dels fets i van comprovar que es tractava d’una crema controlada de restes de poda. El responsable, A.E.M, es va apropar als agents es veure la presència del vehicle policial.En realitzar les comprovacions per localitzar l’autorització corresponent sobre crema controlada, ja fos de l’Ajuntament o de la Generalitat de Catalunya, els agents van detectar que a l’home li constava una ordre judicial de recerca emesa pel Jutjat Penal número 1 de Tarragona el passat mes de novembre. Per aquest motiu es va procedir a la detenció de l’individu i posada a disposició judicial.Finalment, es va deixar una segona persona responsable al lloc de la crema i es va aixecar la corresponent acta administrativa per esbrinar si disposava del permís corresponent.