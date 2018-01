Blaumut serà un dels plats forts de la Festa Major de la Pobla

Aquesta cap de setmana ja s'han celebrat diversos actes, entre ells el concert solidari de Vergüenza Ajena

Actualitzada 22/01/2018 a les 19:27

La Pobla de Mafumet ja ha estrenat, aquest cap de setmana, la seva Festa Major en honor a la Mare de Déu del Lledó. El dissabte, el Casal Cultural va acollir un espectacle de màgia amb David el mag, Pau Segalés i Mago Fleky. Per la sala, també va passar l’humorista David Guapo, que va reunir més de 400 assistents.Però una de les cites que més gent va aplegar va ser el concert solidari de Vergüenza Ajena en col·laboració amb l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral, on hi van participar prop de 800 persones.El concert de Blaumut i la inauguració del Parc infantil del Bassal seran els plats forts. El grup català presentarà el seu quart treball discogràfic ‘Equilibri’, amb les entrades pràcticament esgotades. Pel que fa al Parc infantil, aquest és un nou equipament públic que ofereix una pista poliesportiva i diversos elements de joc per als infants.