Presó provisional sense fiança per al detingut a Segur de Calafell per un presumpte abús o agressió sexual a un menor

El delicte encara no ha estat determinat i falta que acabin de declarar testimonis pendents

Actualitzada 21/01/2018 a les 16:58

El jutjat de guàrdia del Vendrell ha decretat aquest diumenge presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home detingut a Segur de Calafell (Baix Penedès) per un presumpte delicte d’abús o agressió sexual a un menor, encara a determinar. Segons ha confirmat el TSJC, el delicte no està clar i es determinarà amb posterioritat, a falta que acabin de declarar els testimonis pendents. La policia local va arrestar l’home al centre de Segur de Calafell com a presumpte autor d’un intent d’agressió sexual a un menor després que diversos vianants veiessin com un adult s’enduia un noi d’una forma que van considerar sospitosa. Els ciutadans van alertar una patrulla que, juntament amb una altra, van detenir l’home. El menor va haver de ser atès amb el suport d'un equip de psicòlegs.