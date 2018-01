Escollits els principals protagonistes de la Setmana Medieval de Montblanc

La 31a edició estrenarà un nou espai, un campament de poble

L’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc va celebrar la gala d’elecció dels principals protagonistes ahir a la nit, en un sopar en el qual van participar 230 socis i es van presentar algunes novetats. A l’elecció d’enguany es van presentar vuit candidates a Princesa i dos candidats a Sant Jordi. Els socis van escollir a Marc Munné Pol per representar a Sant Jordi i a Maria Martínez Cozar per fer de Princesa. Ahir a la nit també es van escollir els Reis de la Setmana Medieval, els Veguers i els Caps de Casa.La principal novetat de l’edició d’enguany és un campament de poble, que mostrarà com vivia la gent corrent durant l’Edat Mitjana. La 31a edició de la Setmana Medieval de Montblanc se celebrarà del 20 al 29 d’abril.