Els Mossos d'Esquadra continuen buscant dos lladres armats

Els delinqüents van entrar a robar en dues cases d’Altafulla i la Riera de Gaià

Actualitzada 21/01/2018 a les 11:04

Dos homes armats van entrar a robar el passat dijous, 18 de gener, i la matinada del divendres en dues cases d’Alfatulla i la Riera de Gaià. En la primera casa que van entrar, a Altafulla, tan sols van endur-se el telèfon mòbil del propietari per evitar que truqués a la policia. Els dos homes van agredir al propietari de la casa i no van poder emportar-se res més. Dins la casa també hi havia la filla i la dona que van poder avisar a la policia i es van amagar en una habitació. Els assaltants van acabar colpejant la cara del propietari però quan van veure que no aconseguien sostreure res van acabar fugint. En el segon assalt, no se sap que van robar però se sospita que van prendre diversos objectes i un revòlver de fogueig.Els Mossos d’Esquadra van trobar dins el vehicle que van utilitzar els lladres per fugir dues bosses buides on els homes haurien guardat tot el que van robar. La policia va aconseguir trobar el cotxe perquè els homes es van deixar el telèfon dins el vehicle, un Seat León de color blanc, i van localitzar-lo amb el GPS.