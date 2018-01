Els falsetans es muden per rememorar la victòria del poble contra les tropes enemigues en l'Encamisada

La festa va ser declarada d'Interès Nacional el 2011 i atreu fins a 3.000 visitants

Amb camisa blanca, barretina i faixa els homes; gandalla i faldilles les dones, els veïns de Falset surten als carrers aquest cap de setmana a celebrar l'Encamisada. Ho fan acompanyats d'una cinquantena de carros i una vintena de cavalleries guarnides. La festa, a diferència dels Tres Tombs que se celebren arreu de Catalunya, té un rerefons llegendari que es remunta a la Guerra del Francès. Així, l'encamisada és la celebració de Sant Antoni però també recorda la victòria del poble contra les tropes enemigues. «Els falsetans es van vestir de camisa blanca per diferenciar-se de l'enemic i per poder tenir estratègia militar i així van guanyar el setge», explica Anton Vidal, president del Centre d'Estudis Falsetans, ara organitzadors de l'esdeveniment. La celebració va ser declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional el 2011, atreu fins a 3.000 visitants en un cap de setmana i hi participen, vestits, la majoria dels habitants del poble.En aquesta edició, han participat 56 carros, guarnits amb flors i, en aquesta ocasió, amb llaços grocs reivindicatius, a més d'estelades, i una vintena de cavalleries. Pel que fa als habitants, gairebé els 3.000 veïns del municipi participen directament o indirectament, i els joves estan molt implicats en la festa. «Pot participar un nadó que ha acabat de néixer fins als més grans», ha assenyalat Vidal.Vidal ha explicat que l'Encamisada es pot entendre com «els tres tombs a la falsetana», amb la celebració de Sant Antoni i la tradicional processó, però amb la curiositat de la llegenda local. «Hi ha notícies del 1885 que ja fan referència als dimonis que anaven davant de la festa de Sant Antoni, per tant, l'Encamisada ja anava», ha comentat el president del CEF. Segons la tradició local, els falsetans van aprofitar una nit de boira per vestir-se de blanc, passar inadvertits i així alliberar-se del setge al que estaven sotmesos pels francesos. L'esdeveniment com es viu avui es va començar quan el Centre va prendre el relleu a la Confraria de sant Antoni, a finals dels anys 70.A partir d'aleshores, els veïns del poble es van implicar per fer «una cosa diferent dels tres tombs d'arreu» i es van començar a mudar amb el vestit tradicional català. «Ara tothom compleix la normativa: barretina, gandalla, faldilles, enagües, pantalons i faixa», ha explicat Vidal, que diu que l'Encamisada no deixa de ser una festa major en què la gent va mudada. «Si tothom va amb aquestes característiques, llueix molt més la festa i queda maco a la vista dels visitants».