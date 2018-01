Vila-seca empaita la llebre

Aquest dissabte s’ha celebrat la VII Cursa de Pallassos i Pallasses ‘Joan Busquets’

Actualitzada 20/01/2018 a les 13:13

Dissabte al matí s’ha celebrat a Vila-seca la VII Cursa de Pallassos i Pallasses ‘Joan Busquets’, una competició més lúdica que esportiva que s’emmarca en el programa d’actes de la Festa Major d’hivern. La cursa té dues singularitats: d’una banda, que tots els participants han de dur algun element de pallasso. I de l’altra, que els corredors tenen prohibit avançar el cap de la cursa, una llebre verda força esbojarrada que tan aviat corre com s’atura. Aquest any, però, la llebre ha fet honor a les virtuts de la seva espècie, i ha corregut a gran velocitat pels carrers del nucli antic de Vila-seca. Els corredors l’han seguit com han pogut fins a completar les tres voltes del circuit, que tenia la sortida i l’arribada a la plaça de Voltes. En acabat, han gaudit d’una estona d’animació amb la companyia Puça Espectacles.