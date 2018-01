Sergi Miquel (JNC) respon a Maragall que el debat se centra en com investir Puigdemont president i no de generar màrtirs

El diputat del PDeCAT al Congrés creu que qualsevol fórmula és vàlida per fer la investidura

Actualitzada 20/01/2018 a les 18:17

El secretari general de la JNC i diputat al Congrés del PDeCAT, Sergi Miquel, ha respost el diputat d'ERC al Parlament Ernest Maragall que aquests dies el debat se centra en com investir Carles Puigdemont president i no de generar màrtirs. «El president que va tenir més suport de les llistes independentistes va ser Puigdemont i el que hauríem de fer és mirar com l'investim», ha dit Miquel, que creu que la resta és «desviar el focus d'atenció». El secretari de la JNC creu que qualsevol fórmula és vàlida per investir Puigdemont i que tant és «si es fa de forma més creativa o no», i ha apuntat que tots els escenaris resten oberts. La JNC ha celebrat aquest dissabte el seu primer consell nacional de l'any des de Valls. A la cloenda han assistit Jordi Turull i Josep Rull, que han estat rebuts amb crits de 'Llibertat' i 'Independència'.Miquel ha dit que Puigdemont «contempla totes les possibilitats» sobre si venir a Catalunya o no per la investidura tot aprofitant la immunitat que tenen els diputats del Parlament. «Això li dona unes garanties, o li hauria de donar, i en cas que ell vingui es posaran a prova», ha comentat Miquel, que creu que hi ha cert risc que això s'incompleixi perquè «el govern espanyol s'ha saltat les garanties dels ciutadans i dels càrrecs electes de manera sistemàtica». «No és garantia per la seva mateixa protecció però sí que és un dret reconegut», ha afegit el diputat del PDeCAT al Congrés, que creu que si l'executiu de Mariano Rajoy s'ho salta ho farà «a ulls de tots els ciutadans i en contra del mandat democràtic del 21-D».Sobre si la investidura podria fer-se de manera telemàtica, Miquel li ha restat importància. «Té molt poc valor en la forma en què es faci, sinó que continuï sent ell president», ha dit. «Qualsevol forma és vàlida sempre que la legitimitat d'aquest govern pugui ser restituïda i es comenci a treballar». «Si es fa de forma més creativa o convencional no és important», ha conclòs.El secretari general de la JNC també ha fet referència a la sortida que podria fer dilluns Puigdemont cap a Dinamarca. «Té llibertat de circulació i pot fer allò que cregui oportú» ha dit Miquel, que creu que aquesta sortida no posaria en risc «ni la seva persona ni la majoria parlamentària ni el futur polític de Catalunya».Finalment, Miquel creu que, tot i que el plantejament d'Esquerra a les eleccions no era el mateix que el de Junts per Catalunya, que optava per restaurar el mateix govern anterior al 155, ara tots han llegit els resultats i entès les prioritats. «Tothom farà el que ha de fer perquè la voluntat expressada a les urnes es faci real al més aviat possible», ha dit, convençut.