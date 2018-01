Salou es promociona a Belfast

El Patronat de Turisme ha visitat, per cinquè any consecutiu, la fira Telegraph Holiday Word

Actualitzada 19/01/2018 a les 20:03

El Patronat de Turisme de Salou participa, per cinquè any consecutiu, a la fira Belfast Telegraph Holiday World (Irlanda del Nord), per tal de donar a conèixer l'oferta al mercat irlandès. La Telegraph Holiday World està dirigida a tot el públic i és una de les més importants d'Irlanda del Nord. Per Salou, Irlanda és una destinació preferent dins el Pla d'Acció del Patronat, donat que és un mercat fonamental pel municipi.La ciutat de la Costa Daurada ha aprofitat l'estada per organitzar una trobada amb diversos periodistes especialitzats del sector i per assistir al sopar organitzat per Turespaña amb una seixantena de touroperadors i agents de viatge d'Irlanda del Nord.L'alcalde, Pere Granados, ha estat l'encarregat de presentar els principals atractius del municipi. Per l'alcalde «es tracta d'un mercat principalment familiar que busca sol i platja. Per això hem de continuar treballant atès que hi ha unes perspectives optimistes. El fet que existeixin vols directes de Belfast a Reus en facilita la comunicació».