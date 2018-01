Precinten un bar de Cambrils on venien cocaïna i marihuana   

Mossos d’Esquadra i Policia Local van inspeccionar ahir dijous el local situat a l’avinguda Vidal i Barraquer, a més de detenir tres persones per tràfic de drogues

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Cambrils van precintar, ahir dijous 18 de gener, un bar de Cambrils on es venïa cocaïna de forma habitual. El local està situat a l’Avinguda Vidal i Barraquer i, de forma més esporàdica, també era un punt de venda de marihuana. En l’operació conjunta també es van detenir tres persones com a presumptes autores d’un delicte de salut pública.L’operació policial es va fer després de diverses setmanes de seguiment de l’activitat, que van servir per confirmar que l’establiment s’havia convertit en un punt de consum i venda de substàncies estupefaents. Durant les vigilàncies, els agents van recopilar informació sobre les tres persones que traficaven droga i van observar com alguns clients consumien cocaïna a les taules davant la passivitat de la propietària.Arran d’aquesta investigació, ahir sijous a les 19:40 hores un operatiu conjunt va inspeccionar l’establiment i va detenir els tres sospitosos. Els agents van precintar el local com a mesura cautelar i extraordinària per permetre i tolerar el consum i tràfic de drogues, ja que la responsable del negoci no havia advertit a les persones implicades ni ho havia posat en coneixement de les autoritats.Les primeres dues detencions es van realitzar entre les 19.15h i les 20.30h en les immediacions de l’establiment. El primer sospitós ha estat detingut al carrer Joaquima de Vedruna, quan abandonava el lloc, i el segon a l’interior d’un altre bar del mateix carrer, on s’havia intentat amagar. El tercer presumpte traficant no es trobava en aquell moment a la zona i ha hagut de ser citat posteriorment a les dependències de la Policia Local, on va quedar detingut a les 20.45h.