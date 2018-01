Les mediacions a la demarcació creixen un 14%

L'increment és molt significatiu a Tarragona, amb un 64%, mentre que a Valls i El Vendrell les sol·licituds disminueixen

Actualitzada 19/01/2018 a les 16:10

El Col·legi d’Advocats de Tarragona (ICAT) van tramitar 97 sol·licituds de mediació per resoldre conflictes durant el 2017. La xifra suposa un increment del 14% respecte l’any anterior. De les tres àrees de la demarcació de l’ICAT (Tarragona, Valls i El Vendrell), Tarragona va ser la ciutat que va augmentar més la xifra, passant de les 36 a les 59 sol·licituds (+63,89%). Mentre que als jutjats del Vendrell i de Valls van disminuir en un 32% i un 23%, respectivament.L’ICAT és el que s’encarrega de tramitar la meitat de sol·licituds de mediació que es produeixen a la seva àrea, mentre que l’altra meitat es fan a través del Departament de Justícia o de diverses administracions i entitats. La mediació és una via de resolució de conflictes alternativa a la via judicial en la que les parts arriben a un acord.La xifra de les sessions informatives que acaben en sol·licituds de mediació ha crescut d’un 40,28% del 2016 a 62,59% del 2017. Des de l’ICAT es van finalitzar 37 processos de mediació, 26 dels quals van acabar en acord, dada que representa un 70% de conflictes resolts. Segons la presidenta de la Comissió de Mediació de l’ICAT, Estela Martín, això «demostra fins a quin punt aquesta via és molt efectiva, a banda de ser més ràpida i econòmica».A més, Martín destaca que el nivell de compliment dels acords fruits de la mediació és més elevat perquè la solució les donen les parts i no un jutge, que fa servir «uns paràmetres objectius però llunyans a la realitat de les parts en conflicte». «Les sentències donen i treuen raons, determinen que una part guanya i l'altra perd, però no solucionen el conflicte», assegura.