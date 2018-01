La CGT reclama una millor gestió per evitar nous col·lapses a urgències a Tarragona i l'Ebre

Denuncien les condicions en les que treballen els sanitaris i afirmen que els pacients no estan en condicions òptimes

Actualitzada 19/01/2018 a les 13:04

La CGT denuncia la deixadesa de l'administració del servei d'ambulàncies

La CGT ha denunciat aquest divendres els col·lapses viscuts a urgències a diversos centres hospitalaris de la demarcació. Segons el sindicat, la situació ja denunciada a l’hospital Joan XXIII de Tarragona es repeteix a l’hospital Santa Tecla, al Pius de Valls, al Sant Joan de Reus i al Verge de la Cinta de Tortosa. Lamenten les condicions en les que treballen els sanitaris i apunten que els pacients tampoc són tractats en les condicions òptimes. Segons el sindicat, les urgències acullen en un box malalts que haurien d’estar hospitalitzats i que no ho estan perquè no hi ha llits, mentre denuncien que hi ha centres amb plantes tancades. Per tot plegat, reclamen una millor gestió dels recursos i que es reforci el personal d’infermeria en les dates pròximes al col·lapse que es viu anualment a partir de desembre, i que atribueixen a la mala previsió de les direccions dels centres.El delegat sindical de CGT al Pius de Valls, Robert Rosset, ha apuntat que aquests col·lapses són «totalment cíclics i sabuts» i ha acusat les direccions «de mirar cap a un altre costat»: «no és una cosa rara que passa puntualment, és cert que potser comença en altres dates, però que passarà, és així». En aquesta línia, el sindicat admet que podria ser que «no hi ha molts recursos» però «la gestió és kafkiana».Segons el sindicat, els espais d'urgències s'estan utilitzant com una planta d'hospitalització, quan «ni físicament ni amb personal estan dotats» per ser-ho. Rosset lamenta que hi ha pacients que es queden «tres o quatre dies en una llitera o un mal llit que es posa en un box on no hi ha ni lavabo, ni ventilació i gairebé ni intimitat, mentre hi ha llits tancats a planta».A Santa Tecla, el centre ha hagut de doblar box pensats per un ús individual. «La qualitat assistencial es veu totalment disminuïda, hi ha un sol timbre, una sola cadira per als acompanyants de dos pacients i una sola sortida d'oxigen», lamenta Judit Torres, delegada sindical d'aquest centre tarragoní, on apunta que la ràtio de pacients és més elevada del que és recomanat per al personal en aquestes dates, especialment per als infermers.Des de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el sindicat recorda que el col·lapse a urgències ve agreujat al centre per un brot de sarna, que ha afectat fins ara a 22 treballadors sanitaris, la majoria zeladors. A més, hi ha plantes que també s'han tancat per festes i que «estan buides senceres». «Tot ve del mateix, no voler gastar-se diners on es necessiten», ha apuntat Artur Sardà, del centre reusenc.Des de l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Joan Lluís Cardona descriu com un «déjà-vu» la situació viscuda a urgències cada any. Una situació que es podria solucionar «amb personal, recursos i equipaments». «S'ha tancat la planta de traumatologia, que està inoperativa, mentre s'han ocupat espais prequirúrgics», ha denunciat Cardona, que diu que el personal se sent «insatisfet» perquè«els gerents, directors i consellers que cobren per fer una feina no posen solucions, any rere any».Paral·lelament al col·lapse d'urgències, la secció del transport sanitari del sindicat ha denunciat aquest divendres la «deixadesa» per part de l'administració del servei d'ambulàncies. Segons la CGT, els plecs del concurs a les quals estan sotmeses les empreses que van guanyar-lo «no es compleixen», malgrat que reconeixen que s'ha avançat en aquest sentit. «Encara tenim bases assistencials, on el personal fa les guàrdies, que no estan adequades als plecs concursals», denuncia el sindicat, que considera que el CatSalut, alguns ajuntaments i l'empresa «es passen la pilota els uns als altres».A més, la CGT també denuncia una falta de mitjans per poder donar un servei de qualitat al transport sanitari no urgent i la pèrdua del portalliteres a les ambulàncies d'aquest tipus de transport. D'altra banda, reclamen que es recuperin les ambulàncies que es van treure al territori després que s'aprovés retornar-les amb el nou concurs.