Granados: «Salou té una bona connexió amb la xarxa ferroviària»

L'alcalde recorda que en el document de priorització d'actuacions del Corredor es contemplen una nova estació al municipi i un ramal des de l’estació Salou-PortAventura

Actualitzada 19/01/2018 a les 14:10

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha afirmat, arran de les informacions que el municipi podria quedar sense estació de tren amb el desmantellament de les actuals vies pel Corredor del Mediterrani, que la capital de la costa Daurada té i seguirà tenint una bona connexió amb la xarxa ferroviària. En aquest sentit, Granados recorda que mitjançant el document de priorització d’actuacions del Corredor elaborat per la Taula Estratègica Catalana del Corredor, i presentat al Ministre de Fomento, Íñigo de la Serna, l’abril de 2017, «les demandes de connectivitat ferroviària de Salou hi queden incloses i reflectides, contemplant una nova estació i un ramal des de l’estació Salou-PortAventura; que ja havia estat dissenyat també pel propi Ministerio de Fomento».Per tant, segons els projectes constructius redactats l’any 2004, en base a una resolució i a instancies de la Secretaria de Estado de Infraestructuras, es contemplen unes obres ferroviàries en el tram Estació de Vila-seca - Estació de Salou-Port Aventura, que permeten la total connexió ferroviària del Corredor del Mediterrani amb l’estació Salou-Port Aventura, tant en ample ibèric com en ample internacional. Això garanteix «la conncetivitat amb el corredor amb suficiencia i qualitat».El mateix alcalde recorda que Salou ha realitzat diverses visites i reunions amb directius de la Dirección General de Ferrocarriles, reclamant la necessitat de Salou de disposar d’una bona connexió amb el sistema ferroviari que suposa la plataforma del Corredor del Mediterrani, «a través d’interconnectar el ramal previst tant en direcció nord com en direcció sud».L’alcalde també recordava que un cop entri en servei el Corredor Mediterrani -previst per enguany- i el tram urbà de Salou quedi alliberat de les vies amb el seu desmantellament, «l’Ajuntament ja te previst ordenar i urbanitzar el traçat amb el projecte d’Eix Cívic, incloent una traça on implantar un mitjà de transport lleuger de mobilitat sostenible, tipus TrenTram, que permetrà connectar Salou amb els pobles i ciutats del territori i la futura estació central de l’aeroport». En aquest aspecte l’alcalde recordava també que la Generalitat ja ha licitat l’estudi previ per implantar aquest nou sistema tramviari.Aquest projecte d’Eix Cívic preveu la implantació d’una avinguda tipus «bulevard» que descongestionarà el centre urbà i permetrà vertebrar una ciutat més moderna i de gran qualitat urbana.