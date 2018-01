Enxampa un home al seu jardí intentant entrar a casa seva per la finestra

L’arrestat, veí de Tarragona, es va posar agressiu i va ferir lleument un dels agents

La Policia Local de Torredembarra ha detingut, aquesta passada nit, un veí de Tarragona com a presumpte autor d’un robatori amb força en un habitatge i d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat. L’home va ser enxampat per la víctima quan intentava robar a casa seva, i en el decurs de l’actuació policial va ferir lleument un agent.Els fets van succeir a l’avinguda Diagonal de Torredembarra al voltant de l’una de la matinada, quan la víctima va sorprendre a l'interior del seu jardí un home que es trobava manipulant les finestres per entrar al seu domicili.Gràcies a la rapidesa de l'avís al 112 i a la ràpida actuació policial es va procedir a la detenció de M.Y.A., de 23 anys i veí de Tarragona, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força. L’individu va ser arrestat a pocs metres del domicili afectat quan el presumpte lladre intentava amagar-se de la policia pels voltants.En el decurs de l'actuació policial i custòdia del detingut, l’arrestat es va posar agressiu envers els agents i va ferir lleument un d’ells. El detingut va passar a custòdia policial dels Mossos d'Esquadra fins que passi a disposició judicial al jutjat de guàrdia del Vendrell.