En llibertat el detingut per haver segrestat una noia a Salou i agredir-la sexualment

El Ministeri Fiscal cap no ha sol·licitat cap mesura cautelar sobre ell

Actualitzada 19/01/2018 a les 15:47

Deixen en llibertat el jove detingut per haver retingut en contra de la seva voluntat una noia a Salou i haver-la agredit sexualment. Segons fonts del TSJC, el detingut, que ha passat aquest divendres a disposició judicial a Tarragona, s'ha acollit al seu dret a no declarar. Per la seva banda, el Ministeri Fiscal no ha sol·licitat cap mesura cautelar sobre ell i, així, ha quedat en llibertat provisional a disposició del jutjat -que el pot citar tantes vegades com consideri necessari. La causa segueix oberta pels delictes de detenció il·legal i agressió sexual. La víctima no ha pogut declarar aquest divendres davant la magistrada del jutjat d'instrucció 6 de Tarragona -en funcions de guàrdia- perquè no havia estat citada en el moment de la denúncia pels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als altres dos raptors que dimecres van ser detinguts , ja van ser posats en llibertat per decisió de l'autoritat policial. En el registre que van fer els Mossos a l'habitatge del carrer Barcelona de Salou, on els tres individus mantenien retinguda la noia, es van trobar diversos objectes intimidatoris, com manilles, passamuntanyes, un ganivet de grans dimensions i un estri semblant a una arma de foc.