Els Mossos vigilen Vilafortuny pels robatoris a primeres residències

S’incrementa la presència policial en patrulles i de paisà i demanen la col·laboració ciutadana

Actualitzada 19/01/2018 a les 12:29

El cos de Mossos d’Esquadra està realitzant diversos dispositius a la urbanització Vilafortuny (Cambrils) per tal de detenir l’autor o autors dels robatoris amb força que s’han produït recentment a primeres residències. Patrulles uniformades i de paisà vigilen la urbanització i demanen la col·laboració ciutadana davant la presència d’individus o vehicles sospitosos. També la Policia Local de Cambrils ha incrementat la seva presència a la zona, tal com han pogut constatar els mateixos veïns aquests dies.Sense concretar el total, el cos de Mossos ha confirmat que s’han produït diversos robatoris dins d’una misma franja horària, entre les set i les deu de la nit, i que el lladre (o lladres) entren a cases on hi viu gent, és a dir, que no trien segones residències, les quals acostumen a estar buides durant aquesta època de l’any. Segons el relat d’un dels afectats, qui ha fet córrer l’alerta entre els veïns a les xarxes socials, el divendres 12 de gener van entrar a robar a tres cases de la urbanització, inclosa la seva, que va quedar en temptativa. L’afectat explica que, en el seu cas, el lladre es trobava en una habitació del pis de dalt i que, quan va ser enxampat pels inquilins, va fugir ràpidament. Segons descriu el mateix veí, el lladre és una persona molt àgil amb facilitat per enfilar-se a qualsevol indret i que entra a les cases tant si hi ha gent com si no. El passat dilluns, 15 de gener, s’haurien produït quatre robatoris més a la mateixa urbanització.Aquest tipus de robatoris que semblen triar habitatges de primera residència preferiblement acostumen a tenir com a objectiu fer-se amb un botí lleuger però valuós i fàcil de vendre, com ara telèfons mòbils, petits aparells electrònics, diners o joies.