Creixell demana la col·laboració ciutadana arran de l'onada de robatoris al Baix Gaià

Des del Consistori han fet una crida a través de les xarxes socials per que els habitants no dubtin en comunicar «qualsevol fet estrany»

Actualitzada 19/01/2018 a les 19:19

Aquest divendres, l'Ajuntament del Creixell a través del seu compte de Facebook ha demanat la col·laboració ciutadana com a conseqüència de l'onada de robatoris, que està patint la zona del Baix Gaià. Segons ha pogut saber el Diari Més, els furts han crescut en els últims mesos i, el més preocupant, és que s'han produït a qualsevol hora del dia.El seu alcalde, Jordi Llopart, assegura que també «han augmentat els símptomes de violència i això està creant alarma entre els veïns». Amb el seu missatge vol que els creixellencs «no tinguin cap recança en trucar a la policia si veuen algun fet estrany». En aquesta, també ha inclòs les mesures de seguretat que els Mossos d'Esquadra recomanen per evitar furts.Ell mateix, ha viscut a la seva pell, un robatori el mateix dia de les eleccions, igual que una regidora de l'Ajuntament. Des de fa temps, la Policia Local del Creixell està treballant juntament amb els Mossos d'Esquadra per esclarir l'onada de robatoris de la zona. Els dos cossos de seguretat també han unit els seus esforços per patrullar i vetllar per la seguretat dels ciutadans.